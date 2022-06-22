德州小學槍擊案教室根本沒鎖 官員：警應對失敗

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國德州公共安全局局長今天在聽證會上表示，上月在尤瓦爾迪（Uvalde）發生的小學槍擊案，警方因應行動是「徹底的失敗」，浪費寶貴時間尋找一把「從不需要」的教室鑰匙。

法新社報導，5月24日，一名少年持槍闖入洛伯小學（Robb Elementary）濫射，19名學童與2名教師不幸喪生，是美國10年來死傷最慘重的校園槍擊事件。

當孩子在教室內接連失去性命，10多名警員就在相鄰的兩間教室外走廊空等。消息曝光後，警方遭到外界放大鏡檢視，許多家長以及學童與教職員的親屬也對警方因應方式表示痛心與憤怒。

德州公共安全局（Department of Public Safety，DPS）局長麥克洛（Steven McCraw）今天出席德州參議會舉行的聽證會時稱，槍手進入校園幾分鐘後，警方就有足夠警力和裝備來阻止行凶，但卻等了將近1小時15分鐘，才與這名18歲的槍手對峙。

麥克洛說：「在槍手進入校園西側建築的3分鐘後，現場身穿防彈衣、手持武器的警力即足以隔離、分散槍手注意力並將其壓制。」

他提及「唯一阻止走廊上敬業的警員進入111和112教室的是現場指揮官，他決定將警員的性命置於學童性命之上」。

麥克洛說，現場指揮官阿瑞唐多（Peter Arredondo）「做了非常糟糕的決定」。不過在這起悲劇發生後，阿瑞唐多先前受訪時卻稱「不認為自己是現場指揮官」。

麥克洛還說：「員警有武器，孩子們沒有。員警有防彈衣，孩子們沒有。員警受過訓練，槍手沒有。」

阿瑞唐多先前宣稱教室門上鎖，以致拖延壓制槍手的時機。但麥克洛在聽證會上說，他不認為是如此，「他在等待一把從來不需要的鑰匙」。

根據路透社報導，麥克洛指出教室門並沒有上鎖，也沒有證據稱員警曾試圖查看門是否上鎖，「槍手從裡面鎖上門是不太可能的」。

麥克洛說，警方的因應作為，與1999年科羅拉多州可倫拜高中（Columbine High School）造成13人死亡的校園槍擊事件以來，所汲取的教訓背道而馳。

他說：「有令人信服的證據顯示，執法部門對洛伯小學遇襲的因應行動是一次徹底的失敗，完全背離我們在可倫拜高中大屠殺事件20多年以來所學到的一切。」

麥克洛表示：「顯然，在這種情況的訓練不足，簡單來說就是如此。」（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110622