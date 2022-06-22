德州小學槍擊案奪走21名師生性命 校園將拆除

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德州洛伯小學5月24日槍擊案造成21人死亡，鎮長6月21日表示，將拆除這所小學。圖為執法人員第一時間聚集在洛伯小學外。（美聯社）

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（中央社德州尤瓦爾迪21日綜合外電報導）美國德州尤瓦爾迪鎮的洛伯小學（Robb Elementary）上月發生槍擊案，造成21人喪命。鎮長麥勞夫林（Don McLaughlin）今天說，將拆除這所小學。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，麥勞夫林今天在市政會議上說，他與尤瓦爾迪（Uvalde）合併獨立學區（Uvalde Consolidated Independent School District）監督人哈洛（Hal Harrell）談過，就他所「理解」，洛伯小學會被拆除。

路透社提到，麥勞夫林並未說明何時開始拆除學校，但他說：「我們永遠沒辦法要求學童或教師再回到那所學校。」

5月24日發生的槍擊案造成19名學生和兩名教師在校內身亡，槍手也已喪命。

這所學校有近600名2年級、3年級和4年級學生。尤瓦爾迪鎮位於聖安東尼奧市（San Antonio）西方約137公里處，距離墨西哥國界僅有120公里遠，鎮上約有1萬6000名居民。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110622