指揮官沒帶對講機 德州小學槍擊警攻堅延誤

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德州洛伯小學5月24日發生槍擊案，造成21人死亡。圖為執法人員第一時間聚集在洛伯小學外。（美聯社）

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（中央社德州尤瓦爾迪3日綜合外電報導）美國德州參議員古提瑞茲今天說，調查尤瓦爾迪（Uvalde）小學大規模槍擊案的單位研判，當時現場警方指揮官第一時間沒帶無線電對講機。警方已因處置危機慢半拍挨轟。

美聯社報導，古提瑞茲（Roland Gutierrez）在簡短電話訪問中說，德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）一名官員告訴他，學區警長阿瑞唐多（Pete Arredondo）在5月24日洛伯小學（Robb Elementary School）遭槍手攻擊期間沒帶無線電對講機。

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）獨自犯案，造成19名學童和2名教師喪命，還有17人受傷。

有關當局並未透露阿瑞唐多如何與現場其他執法人員溝通，當時有將近20名警察在教室外走廊等了近1個小時才攻堅擊斃槍手；阿瑞唐多是負責因應槍擊事件的指揮官。

他在案發後未回應美聯社多次採訪請求。

現場疑似少了無線電對講機是最新案情細節，映證外界對於警方如何處理槍擊事件及為何他們沒有更快對付槍手的疑慮，當時在校外極度苦惱的家長催促警察趕快進入。司法部已表示將調查執法人員當時的處置。

近日焦點也轉向阿瑞唐多。德州公共安全局局長麥克洛（Steven McCraw）先前說，阿瑞唐多當時認為槍手已從行凶中的狀態轉為挾持人質，但坦承「做錯決定」，未能更快下令警察攻堅。

民主黨籍的古提瑞茲昨天批評當時沒人告訴阿瑞唐多，有困在教室的學生驚慌失措地打911電話求救，認為這是制度疏失。

「紐約時報」訪談執法人員、倖存學童、現場目擊家長和一些專家，檢視警方應對這起槍擊案的處置過程，發現溝通中斷、警方應對校園槍擊的戰術決策過時，是導致這起槍擊傷亡大增的可能原因，自然也延誤對傷者的緊急送醫。

紐時指出，當時非但抵達現場的警方指揮官沒帶警用無線電，第一時間的決策就已註定會延誤制伏槍手。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110604