賀錦麗：攻擊性武器屬於戰爭 不見容於公民社會

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（中央社水牛城29日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗造訪本月14日發生大規模槍擊案的水牛城，呼籲禁止販賣攻擊性武器，稱這類槍械是「戰爭武器」，在公民社會無立足之地。

賀錦麗（Kamala Harris）28日和夫婿任德龍（Doug Emhoff）前往紐約州水牛城（Buffalo）橄欖山浸信會禮拜堂，參加「頂級友好市場」（Tops Friendly Market）槍擊案10名受害者中最後一位安葬者的喪禮。這位86歲的懷特費德（Ruth Whitfield）女士也是最年長的受害者。

賀錦麗致詞時說，現在是「所有良善的人」為發生在頂級友好市場、德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學和其他地方大規模槍擊案挺身而出的時刻。

她說：「此時此刻需要所有良善的人，所有熱愛上帝的人挺身說：『我們不會容忍這個。夠了夠了。』」

喪禮結束，賀錦麗一行人前往發生槍擊案超市外的紀念碑獻花。她隨後告訴記者，政府不會「坐著等待解決槍枝暴力問題的方案出現」，「我們知道怎麼做管用」。她重申支持背景調查和禁止攻擊性武器。

賀錦麗說：「讓我們禁止攻擊性武器，攻擊性武器是一種戰爭武器，在公民社會無處容身。」她強調背景調查的重要，質疑為什麼任何人都可以在沒有至少了解其背景的情況下購買能殺害他人的武器？

美國總統拜登也計劃於今天前往德州尤瓦爾迪鎮發生大規模槍擊案的小學，在新豎立的紀念碑前憑弔，並與罹難者家屬、倖存者和急救人員會面。

此次德州之行，將是他上任以來第三次訪問大規模槍擊案現場，本月稍早他已訪問過水牛城槍擊案所在的超市。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110529