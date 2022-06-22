印中衝突擺一邊 莫迪將出席金磚峰會

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（中央社記者林行健新德里22日專電）在印度與中國邊界爭議陷入僵局之際，印度總理莫迪接受中國國家主席習近平的邀請，同意出席明天起視訊舉行的第14屆金磚國家峰會。

第14屆金磚國家（BRICS）峰會由中國主辦，將於23日至24日以視訊形式舉辦。印度外交部昨晚宣布，在習近平邀請下，莫迪（Narendra Modi）將出席這場會議。

印度外交部指出，金磚國家是開發中國家商討共同關切議題的平台，本次峰會預期將涵蓋反恐、貿易、衛生、傳統藥物、環境、科技與創新、農業、技職教育及培訓，以及中小企業發展等議題。

此外，多邊系統的改革、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防治及全球經濟復甦等，也可能是討論議題。

金磚國家原由巴西、俄羅斯、印度與中國組成，被稱為金磚4國（BRIC），後來南非加入，成為金磚5國（BRICS）。根據上屆峰會網站，金磚5國人口占全球約41%，國內生產毛額（GDP）占全球約24%、貿易占全球約16%。

印度與中國的雙邊關係目前因邊界爭議而處於低谷。本屆峰會決定以視訊方式舉行，解決莫迪是否需訪問中國以出席會議的難題。

2020年6月，印度與中國的士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，之後兩國即在邊界地區部署重兵對峙。據印度媒體報導，印方希望各自退兵到加萬谷衝突之前的原本駐紮位置，但中方只願意維持新的現狀。

印度政府多次表示，只有在邊界爭議解決後，印中關係才能解凍。3月下旬，中國外交部長王毅短暫且低調訪問印度，觀察人士一度猜測中國是否會為避免莫迪杯葛峰會，而在邊界爭議讓步。

根據印度網路媒體The Print的解讀，莫迪決定出席由中國主辦的金磚國家峰會，凸顯出新德里的現實主義，畢竟參與峰會可取得組織運作與發展情況的第一手資訊，為了國家利益，印度可與不喜歡的對象接觸。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）5月出席金磚國家外長會議時曾表示，金磚國家應言行一致，信守尊重主權、領土完整和國際法的承諾。他的這番發言明顯是針對中國，但對俄羅斯同樣適用。（編輯：陳惠珍）1110622