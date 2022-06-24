中國駐澳大使發表演說 抗議民眾批他是獨裁代表

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（中央社台北24日電）中國駐澳洲大使肖千今天接受雪梨科技大學澳中關係研究所邀請，就澳中關係發表專題演說，期間抗議民眾多次打斷他，甚至痛批他是獨裁代表，抗議者更呼籲各方認清中國政權的真面目。

據「澳洲廣播公司」（ABC）報導，肖千是今年1月26日到任，這也是他就任後首次針對澳中關係發表公開演說。

但抗議民眾多次在肖千演說期間，就中共當局鐵腕鎮壓香港、西藏和新疆表達不滿而打斷他，甚至稱他是「獨裁政權的代表」，還有人身穿文化大革命時期的紅衛兵綠色軍裝，擺明針對他。

集結澳洲當地維吾爾族、藏族和香港人組成的「民主聯盟黨」負責人巴夫魯（Drew Pavlou）說，他和其他示威者盡可能擾亂肖千的演講。

巴夫魯說：「我們在提醒人們，中國政權還有另外一面。」並說聽取肖千關於人權問題的演講是「沒有結果的」，因為「今天的現場沒有能力進行一場真正的對話」。

儘管這些抗議人士相繼被現場維安人員請出場外，不過隨後在場者針對肖千的提問也是相當尖銳。

雪梨科技大學澳中關係研究所所長勞倫森（James Laurenceson）問肖千，澳中關係降至冰點的重要原因之一是澳洲要求對COVID-19的疫源展開獨立調查，很多澳洲人認為北京回應不合理，為什麼這會激怒中國？

其他的提問包括，中國關押澳籍華人作家楊恒均和澳洲籍「中國環球電視網」（CGTN）主播成蕾，澳洲前政府決定禁止中國電信巨擘華為參與5G基礎設施，以及中國大使館曾羅列14點表達對澳洲政府的不滿等。

肖千則說，中澳關係處於困難局面，政治領域的糟糕情況已影響雙方在其他領域的關係，包括經濟和貿易等。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110624