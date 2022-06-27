英相強生內政挑戰多 稱挺烏克蘭失敗才會辭職

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）在內政方面飽受民意和國會壓力的英國首相強生近日指出，他有3大目標，其中一個就是力抗歐洲此刻面臨的暴力侵略。他還說，只有被迫放棄繼續支持烏克蘭能讓他辭職下台。

強生（Boris Johnson）近日在訪問盧安達期間接受英國廣播公司（BBC）第4電台（Radio 4）專訪，專訪內容25日在網站上架。

強生近期接連在國內政治遭遇「派對門」（Partygate）、他所領導的保守黨在地方和期中選舉表現不佳、黨內不信任投票、民眾生活成本高漲等挑戰，黨內外都有聲音要求他「知所進退」，但他「固守崗位」的意志堅定。

主持人問他，到底有什麼原則性問題能讓他動念辭職。

強生毫不猶豫回覆，若內閣下了判斷並建議他必須放棄烏克蘭，因為「實在太困難」、俄羅斯侵略烏克蘭導致的通貨膨脹等支持烏克蘭捍衛自由的「成本太高」，那麼「我認為我會辭職並接受自己失去了一個非常重要的（留職）理由」。

不過他說，他不認為這麼做的時候已到。強生提到，並非所有國家對俄烏戰爭的觀點一致，他舉例，不同於英國，許多來自非洲、大洋洲的大英國協（Commonwealth）成員主要關注的是戰爭導致糧食、肥料價格上漲及通貨膨脹等問題。

他示警，很遺憾，許多相關國家代表首先怪罪的不是下決定侵略烏克蘭的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），而是西方各國的對俄制裁，他們基本上傾向讓蒲亭為所欲為。強生強調，他認為相關人士「徹底誤判」。

強生是俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭後，第一位訪問烏克蘭的七大工業國集團（G7）國家領袖。

他指出，他有3大執政優先事項：解決民眾生活成本上升問題、建設更強健的經濟，以及確保英國能在當今這個關鍵時刻持續召集各國力抗正在歐洲發生的暴力和侵略。他說，這3大事項都很棘手，需要專注應對。

強生23日在首都基加利（Kigali）與盧安達總統卡加米（Paul Kagame）會面，接著出席24日至25日舉行的大英國協政府領袖會議高階會談。

他在訪問期間致詞表示，許多大英國協成員被迫承受蒲亭愚蠢行為的沉重後果，糧食和能源價格節節上升導致的貧窮日益威脅民眾。聯合國評估，瀕臨餓死的人口今年恐增加4800萬，主要原因包括氣候變遷、受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的供應鏈及俄烏戰爭。

他提到，他17日在俄烏戰爭爆發後第二度訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）期間，曾與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論如何解除俄軍對烏克蘭港口的封鎖，以儘速解決農業大國烏克蘭所產糧食無法正常出口的問題。

他說，目前有近2500萬噸玉米、小麥等作物被困在烏克蘭。

強生在今天登場、於德國舉行的G7峰會表示，各國持續支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略非常重要，絕不可允許俄羅斯的行徑和蒲亭暴政成為可被接受的常態。

他強調，烏克蘭有能力贏得勝利，但各國必須提供後援，「現在不是放棄烏克蘭的時候」；英國將一路支持烏克蘭到底，因為「我們知道，他們的安全就是我們的安全，他們的自由就是我們的自由」。

大英國協目前有56個成員，位於非洲有19個，大洋洲與南太平洋地區則有11個。（編輯：陳彥鈞）1110627