北韓批美組建亞洲版北約 宣示更強硬因應

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）北約峰會在即，北韓外交部在官網發文批評美國持續對北韓展現「敵視態度」，稱美國意圖設立亞洲版北約組織（NATO），讓平壤當局再次確認有必要強化壓制美國敵對行為的力量。

韓聯社報導，北韓外交部26日在官網以「造成情勢惡化的危險圖謀」為題的文章中提到，美國國務院高層官員經常在北韓議題上做出「強力因應」、「短期及長期軍事因應態勢協調」等脅迫性發言。

北韓外交部批評，「應該專注在外交上的美國國務院官員卻對軍事說長道短」，「這也明確顯示美國意圖以力量顛覆我國制度的野心沒有絲毫改變」，表示若美國還是展現這種以力量解決問題的態度，「以強對強立場對待美國也是理所當然的事」，昭示絕不示弱的決心，警告美方好好看著他們日益高張的反美意志，「好好深思熟慮自己的言行」。

韓聯社分析，北韓外交部應是針對美國北韓特使金星容（Sung Kim）3日在美日韓對北韓代表會談中的發言，金星容當時提到北韓正在準備進行第7次核試驗，表示美國已準備好強化防禦能力與遏制力，作為對北韓可能挑釁行為的短期與長期軍事因應措施，保護盟國不受威脅。

此外，北韓外交部也提到美國「意圖設立亞洲版北大西洋公約組織（NATO）」，「這讓我們再次深刻體認到，有必要培養能確實壓制美國所有敵對行為更強大的力量」。

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北韓時隔5年重新開始在韓戰紀念日舉行反美集會，也顯示北韓與美國、南韓的敵對態勢升溫。25日在北韓首都平壤市舉行的反美集會中，甚至出現核彈頭射程能達到美國本土的宣傳內容。

根據北韓中央電視台播出影像，25日在平壤青年公園舉行的反美集會中，寫著「朝鮮（北韓）的回答」的大型看板上，畫著以數枚洲際彈道飛彈（ICBM）攻擊美國國會大廈及國旗的圖案。（編輯：林憬屏）1110627