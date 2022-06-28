區域戰略競爭加劇 澳洲允提供太平洋島國國防訓練

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）太平洋區域安全關係競爭加劇，中國正打算主辦一場會議，與下個月登場的太平洋島國論壇較勁。澳洲新任太平洋事務部長今天說，澳洲將創立一所國防學校來訓練太平洋島國軍隊。

澳洲國際發展與太平洋事務部長康洛伊（Pat Conroy）今天在一場太平洋事務會議上表示，澳洲將把空中監視太平洋專屬經濟區域的資金增加至兩倍，且由於太平洋海平面上升預測將為全球平均值的4倍，澳洲也將提供資金讓太平洋島國打造更具適應力的基礎建設。

康洛伊在對斐濟首都蘇瓦（Suva）一場會議發表的視訊演說中表示：「澳洲政府明白安全問題與氣候變遷問題密不可分。」

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）下個月在蘇瓦舉行期間，預料區域各國領袖將討論中國推動與10個太平洋島國達成貿易與安全協議一事，這10國與中國具有正式外交關係。

路透社報導，外洩的協議草案顯示，協議內容涵蓋漁業、海上安全，以及警務培訓。

太平洋島國論壇與會國包括澳洲及紐西蘭，以及幾個承認台灣而非北京的國家，而紐澳兩國都對中國近日與索羅門群島簽訂的安全協議表達關切。

一名對此事有直接瞭解的消息人士向路透社透露，非太平洋島國論壇與會國之一的中國正尋求在太平洋島國論壇領袖會議的最後一天，也就是7月14日這天，主持一場視訊會議，召集北京當局有意簽訂多邊協議的10個國家一起開會。

中國阻擋吐瓦魯代表團中3名台灣成員參與昨天舉行的聯合國海洋大會，使得吐瓦魯外長憤而退出會議，凸顯中國和與台灣有邦交的太平洋島國間的緊張情勢。

康洛伊說，太平洋島國論壇已將這個區域凝聚在一起50年，是「太平洋區域主義的核心」。

太平洋島國論壇舉行前夕，康洛伊勾勒澳洲政府支持這個區域的新承諾，包括成立澳洲太平洋國防學校（Australia Pacific Defence School），為國防與安全部隊提供訓練。

康洛伊說，這項選舉期間首度許下的承諾，要將空中監視太平洋專屬經濟區域的資金增加至兩倍，會強化海上安全，並彌補每年因非法捕魚損失的1億5000萬美元（約新台幣45億元）。

他表示，澳洲與太平洋島國本月在世界貿易組織（WTO）致力推動一項突破性協議，以限制漁業補貼，以免漁業補貼鼓勵了破壞生態的過度捕撈，而中國公海捕魚船隊常常享有補貼。

康洛伊說：「這對太平洋環境和太平洋國家經濟來說都將是一個好消息。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110628