土耳其放話揭恐怖活動證據 瑞典芬蘭入北約受阻

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩28日專電）北大西洋公約組織（NATO）今天於西班牙首都馬德里召開峰會，土耳其總統艾爾段表示將公布證據，揭發瑞典、芬蘭支持恐怖活動，揭露兩國虛偽形象。兩國入會申請續受阻。

針對土耳其對於芬蘭、瑞典申請入會的疑慮，北約峰會特別召開三國協商會議。然而，在峰會進行前，美聯社報導艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將在會議中呈現照片、文件，揭露芬蘭與瑞典兩國在打擊恐怖主義上的「虛偽形象」。

艾爾段表示，手中握有的資訊包括被土耳其列為恐怖組織的庫德族軍事團體，以及土耳其流亡反對意見領袖葛蘭（Fethullah Gülen）的網絡「葛蘭運動」（Gülen movement）活動的證據。

這兩個組織的成員在瑞典被列為「在土耳其有被跟蹤風險」的人物。

艾爾段表示，將在會上明確解釋，土耳其對打擊恐怖主義的立場不會改變，兩國必須做出改變。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）昨天在布魯塞爾與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的共同記者會上重新聲明，瑞典絕不支持恐怖主義，且支持北約打擊恐怖主義的政策。歐盟列為恐怖組織的庫德工人黨（PKK），在瑞典毫無疑問被視為恐怖組織。瑞典在過去幾年致力於修訂法律，讓經援恐怖組織更加困難；7月1日將上路的新恐怖犯罪法也更加嚴厲，希望能更有效阻擋恐怖行動。

安德森表示，在協商中，她曾多次強調，瑞典做為一個民主法治的國家，不能為了滿足土耳其的各項要求，而違背法律。

瑞典與芬蘭國內輿論對於土耳其的阻擋開始感到不耐。

芬蘭國家廣播公司（YLE）今天報導，芬蘭國會議員比歐德（Eva Biaudet）表示，土耳其阻擋兩國入會，相對兩國來說，對北約內部造成更大的問題。北約的威脅不只有俄羅斯，中國也被列為經濟、人權的威脅，而阻擋芬蘭的土耳其本身不是人權至上的國家，甚至對其國內公民、少數民族、異議人士造成威脅。

她認為，芬蘭不會為了加入北約而改變對於民主、人權的堅持，若失去了民主，芬蘭還有什麼需要守護的。

南瑞典日報（Sydsvenskan）今天刊出評論表示，根據北約章程，會員國必須是民主國家，瑞典、芬蘭都百分之百符合這個規定，土耳其卻非如此。

評論認為，土耳其對兩國的阻擋是土國國內政治議題，艾爾段希望在土耳其國內經濟疲弱時展現自己的強硬領導。就算他清楚知道，瑞典不可能達成他的每項要求。

評論認為，瑞典跟芬蘭不是土耳其的主要目標，艾爾段應想藉此向英美等大國提出更多要求。（編輯：馮昭）1110628