民調：澳洲人憂心中俄 更甚疫情與氣候變遷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨28日綜合外電報導）外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）年度民調發現，澳洲民眾對於俄羅斯和中國的憂心，已經超越對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和氣候變遷的擔憂。

受訪者當中，有92%表示憂心俄羅斯入侵烏克蘭，87%擔心中國和俄國攜手合作。

羅伊國際政策研究院民調主任卡薩姆（Natasha Kassam）在聲明中表示：「俄羅斯入侵烏克蘭，動搖了澳洲人對自身安全與所屬區域的看法。」

在羅伊國際政策研究院3月調查的2000名受訪者中，有3/4認為中國是軍事威脅，反映澳洲人認為中國是最大貿易夥伴的比例急遽下滑。

5年前同樣的民調中，澳洲人認為中國是經濟夥伴，更甚於安全威脅。

卡薩姆說：「澳洲的新政府要為提高國防預算、對中俄政策強硬，以及更積極加入區域和國際舞台尋求支持。」

中國駐澳洲大使呼籲澳洲新政府改善雙邊關係。近年來，中國對澳洲能源和農業出口等項目實施制裁，澳洲則是禁止中國電信巨擘華為參與5G寬頻網路建設，雙方關係惡化。

上月就任的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對中國和鄰近的索羅門群島簽署安全協議表示憂心。

受訪者中有3/4認為，中國在未來20年內「很有可能」或「有可能」成為澳洲的軍事威脅，較2018年調查增加29個百分點。

絕大部分民眾（88%）表示擔心中國可能會在太平洋島國建設軍事基地。

對於澳洲應該提供太平洋地區災難援助的支持度高達93%，疫苗援助有86%，經濟發展協助84%，阻止中國提高區域影響力則有82%。

認為美國和中國因為台灣問題發生軍事衝突，會構成重大威脅的有近2/3（64%），比前一年上升12個百分點。

僅有42%認為COVID-19是重大威脅，比前一年下降17%。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110628