阿根廷央行收緊進口政策 美元匯率飆漲

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯29日專電）阿根廷央行27日宣布收緊進口政策，設法增加外匯存底，使美元兌阿根廷披索匯率飆出歷史新高。今天官方匯率1美元兌129披索，黑市與官方匯率差距約87%。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernadez）證實阿根廷中央銀行限制進口政策，宣布調整進口外貿支付方式，設法增加阿根廷外匯存底，以填補支付進口能源資金缺口及設法減緩通貨膨脹。

阿根廷央行表示，這些措施將維持至2022年9月30日，預估此政策可使每月減少10億美元流失，有助阿根廷外匯儲備增加，阿根廷國家通訊社泰蘭社（Telam）報導，政府獲得連續三天購入美元存底的機會，29日當日淨購買量為5.83億美元，是2016年12月以來的最高單日交易量。

費南德茲今天表示：「在三天內，我們已買回9億美元存底，確保中小企業能夠獲得外匯，以便繼續生產。我們都希望保護中小企業。我們有一個經濟計畫，我們將要實現。」

市場對於進口緊縮政策反應並不樂觀，黑市美元匯率連續三天上升，在阿根廷一些省份更達到1美元兌242披索。2022年官方匯率，美元已上漲21.6%。

阿根廷經濟部長古茲曼（Martin Guzman）表示，市場對於美元及債券的反應在預期範圍內。

阿根廷網路媒體Infobae報導，阿根廷進口商擔心無法持續原來的生意，有許多供應商停止供貨至阿根廷，進口商可能提高商品價格，以降低市場需求、維持庫存量。央行宣布的政策，除了能源、資本財和藥品項目外，其餘都受進口管制。（編輯：郭中翰）1110630