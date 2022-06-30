美轉帳390億援烏 情報總監憂俄仍想鯨吞烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國財政部今天宣布轉出13億美元（約新台幣390億元），向烏克蘭提供經濟援助，這是拜登政府最初於5月向基輔當局承諾援助75億美元的一部分。

此外，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）昨天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）仍然希望占領烏克蘭大部分地區，當地的戰爭情勢仍「相當嚴峻」。

法新社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在聲明中說：「透過這筆經濟援助，我們重申對烏克蘭人民的堅定承諾，他們在蒲亭的侵略戰爭中保家衛國並努力維持經濟。」

這筆資金透過世界銀行（World Bank）支付，是拜登5月簽署75億美元援助方案的一部分。

根據世銀估計，俄羅斯2月入侵前蘇聯加盟國烏克蘭的戰爭，恐導致烏國經濟在今年萎縮多達45%。

烏克蘭目前的預算赤字每月增加50億美元，無法籌集資金或從外部市場獲得融資使情況更加惡化。

根據美國財政部，盟邦紛紛向烏克蘭提供援助，七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）也承諾向基輔當局進一步提供296億美元資金，其中85億美元來自美國。

財政部表示，華府已於4月和5月透過世界銀行支付其中兩筆5億美元的款項，以協助烏克蘭支付應對「俄羅斯無端和無理入侵」的直接成本。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，華府早已向基輔當局提供超過60億美元的軍事裝備。

路透社報導，美國最高情報官員海恩斯昨天表示，蒲亭仍然希望占領烏克蘭大部分地區，當地的戰爭情勢仍「相當嚴峻」。

海恩斯說：「我們繼續站在關注蒲亭總統言行的立場，我們認為，他的政治目標實際上與我們先前設想相同，也就是說，他想鯨吞烏克蘭大部分地區。」

海恩斯說，美國情報機關認為，短期內有3種可能的情況，最有可能的是拖延戰，俄羅斯軍隊在這場衝突中僅取得漸進性成果，不過對實現蒲亭目標難有突破。

其他情況則包括俄羅斯取得重大突破，或烏克蘭成功穩定前線戰局，同時在俄羅斯控制的赫松市（Kherson）和烏南其他地區附近取得小幅進展。

海恩斯說：「簡單來說，情況依然相當嚴峻。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110630