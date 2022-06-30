劍指中國 日相岸田表明擴大與北約合作

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（中央社東京30日綜合外電報導）作為首位出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的日本首相，岸田文雄29日在會中考量到強化軍事力量的中國，表明在印度太平洋地區擴大與北約合作的想法。

日本每日新聞、時事通信社報導，日本與韓國、澳洲、紐西蘭以「亞洲太平洋夥伴國」身分受邀參與北約峰會，岸田在會中說明日本對俄羅斯的制裁與對烏克蘭的支援等措施。

談到俄羅斯入侵烏克蘭，岸田表示，這明確宣告後冷戰時期的結束。

考量到中國，岸田呼籲，國際社會應該團結表明，在東海及南海藉由武力片面改變現狀的嘗試「絕對不會成功」。他也宣示將在5年內徹底強化日本防衛能力、確保增列一定數額防衛經費的「決心」。

有關日本與北約間的關係，岸田表達將全面修訂2014年公布的「個別夥伴合作計畫」（IPCP），並在網路防衛及海洋安全保障等方面推動合作、擴大在防衛當局間合作，及希望日本、韓國等亞洲太平洋國家能定期參加北約決策機構北大西洋理事會（NAC）會議。

岸田在北約峰會上考量到強化霸權主義行動的中國，說明對東亞安全保障環境的危機感，並希望大家能有相同認知。

除了出席峰會，岸田也與韓國、澳洲及紐西蘭舉行4國領袖會談，意圖牽制在印度太平洋地區勢力抬頭的中國。

日本在4國領袖會談中，以重視法治的「自由且開放的印度太平洋」作為目標，考量到中國強化在東海與南海發展，及對南太平洋島國展開外交攻勢等，希望藉4國強化合作來遏止「藉由武力片面改變現狀的嘗試」。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110630