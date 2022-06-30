美國首位非裔女大法官 傑克森將宣誓就職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）傑克森（Ketanji Brown Jackson）獲美國總統拜登欽點成為最高法院首位非裔女性大法官，自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）今天正式退休後，傑克森將宣誓就職。

51歲的傑克森4月7日獲聯邦參議院確認。

1994年任職至今、現年83歲的布雷爾1月下旬宣布，將在最高法院目前庭期結束時退休。

最高法院表示，首席大法官羅伯茲（John Roberts）將主持傑克森的憲法宣誓典禮，布雷爾則在法院小型聚會中主持司法宣誓，傑克森家人也會在場。

最高法院指出，今天的宣誓典禮將在官網上現場直播。

傑克森畢業於哈佛法學院，曾經擔任布雷爾書記官，在法律界擁有廣泛經驗，曾任聯邦上訴法官、聯邦地區法院法官、美國量刑委員會（U.S. Sentencing Commission）成員，也曾擔任聯邦公設辯護人。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110630