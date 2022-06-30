產品發現沙門氏菌 全球最大巧克力工廠停產

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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）瑞士巧克力生產商百樂嘉利寶今天表示，在發現沙門氏菌污染後，公司在比利時城鎮維澤（Wieze）所經營的全球最大巧克力工廠已經停止生產。

百樂嘉利寶（Barry Callebaut）公司發言人告訴法新社，位在維澤的工廠已保護性停工，這間工廠為73家糖果製造商批發生產液態巧克力。

目前為止，還沒有任何巧克力消費者感染沙門氏菌的通報消息。沙門氏菌可引起沙門氏菌感染症，這種疾病會引發腹瀉和發燒，但只有在最極端的情況下才有生命危險。

百樂嘉利寶發言人沃洛普（Korneel Warlop）說：「自測試以來生產的所有產品都被查封。」

「百樂嘉利寶正在聯繫所有可能收到受污染產品的客戶。維澤工廠的巧克力生產仍將暫停，直到另行通知。」

比利時聯邦食品鏈安全局（AFSCA）已獲告知，一名發言人告訴法新社，安全局已經展開調查。

比利時聯邦食品鏈安全局發言人還說，調查人員將「搜集所有資訊以追蹤污染」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110630