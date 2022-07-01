土耳其：芬蘭瑞典若未履行遣返協議 難保入北約

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（中央社記者鍾佑貞台北1日電）土耳其總統艾爾段昨天表示，如果芬蘭及瑞典未允諾遣返「恐怖分子」，他仍可阻擋芬、瑞兩國加入北約。

土耳其與芬蘭及瑞典於北大西洋公約組織（NATO）高峰會前達成協議，不再反對兩國加入。北約東擴在望之際，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於峰會會後記者會上指出，如果芬蘭及瑞典未履行與土耳其達成的遣返「恐怖分子」協議，兩國加入北約仍可能受阻。

艾爾段表示，瑞典已承諾遣返73名據稱與庫德工人黨（PKK）及伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）有聯繫者。土耳其政府指控葛蘭主導2016年的政變。

他說，土耳其與芬蘭及瑞典簽署一項10點協議，如果兩國改變意見，土耳其國會仍將無法批准這項協議。「如果我們不透過國會，這項作業將無法運作。首先，瑞典和芬蘭必須履行義務，這些都已經訴諸文字…但如果他們不履行這些，那麼當然，我們不可能把它送到我們的國會」。

瑞典已採取行動減輕外界對這項3方協議的疑慮。瑞典司法部長約翰松（Morgan Johansson）昨天對法新社發布聲明表示，「瑞典公民不會被遣返。在其他國家要求下，非瑞典公民可被遣返，但前提是這必須符合瑞典法律及歐洲相關公約」。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）強調，芬蘭也將依法遣返。「在遣返情形下，我們將遵守我們自己的立法及國際協議。遣返終究是政客無權左右的法律自由裁量權」。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）於峰會期間對「德國之聲」（Deutsche Welle）指出，芬蘭政府將依據本國現行法律處理任何土耳其遣返案。「我們與土耳其達成的協議是交換訊息，在所有恐怖主義議題上與其他政府進行更密切的合作」。

經過數週反覆討論及攻防，土耳其在峰會前夕鬆口，不再反對芬蘭及瑞典加入北約。土、芬、瑞簽署協議後，土耳其總統辦公室發布聲明表示，安卡拉「得償所願」。艾爾段在峰會落幕後再次對兩國提出「但書」，或許其來有自。

土耳其在野黨民族主義政黨好黨（IYI Part）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）對自家議員說，政府在瑞典和芬蘭未提供任何具體進展下簽署協議，是不符國家利益的妥協。好黨國會議員阿爾阿里歐魯（Yavuz Agiralioglu）也說，這項協議不符合土耳其需求，是外交弱點，並非勝利。

土耳其2023年將舉行總統及國會大選，艾爾段所屬的「正義發展黨」（AKP）自2002年起穩居執政黨地位，根據近期民調結果，艾爾段支持度已從50% 以上降至30%以下。而支持率下降的主因，是土耳其的慘澹經濟。單就 2021年，土耳其貨幣里拉兌美元就貶值44%，今年則貶值近25%。

艾爾段的非傳統貨幣政策及直接對央行下指導棋，也致銀行大幅降息及通膨率飆升，根據國家統計局資料，當前通膨率為70%，但是獨立機構數據直指通膨率約120%。

分析指出，若經濟沒起色，2023年大選艾爾段恐在第2輪投票落敗。（編輯：高照芬） 1110701