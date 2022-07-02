美韓財長通話 商議設定進口俄油價上限

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（中央社記者廖禹揚台北2日電）7大工業國集團（G7）商議對進口俄羅斯石油實施價格上限，壓縮俄國投入戰爭財源；美國財政部長葉倫在與韓國財長通話中商議此事，邀請韓方加入抵制行列，韓方表示理解其必要性，會在具體方案出爐後研議。

韓聯社報導，美國財政部與韓國企劃財政部今天同時發出新聞稿，表示兩國財長在1日晚間的電話會議中商議對進口俄羅斯石油設定價格上限的問題。這次電話會議是由美方發出邀請，進行約25分鐘。

根據雙方新聞稿，葉倫在會議中提及為穩定能源價格及減少俄羅斯收益，有必要對俄羅斯輸出的石油價格設定上限，並說明G7等國際社會參與現況。

G7各國在6月28日發表公報，表示已商定研究對超過一定價格出售的俄羅斯石油實施運送禁令，避免俄羅斯因入侵烏克蘭造成的能源價格飆漲獲利；同時也邀請所有想法相同的國家採取一致行動。

美國財政部表示，葉倫與韓國企劃財政部長兼經濟副總理秋慶鎬在會中商議對俄羅斯入侵烏克蘭的行為究責，以及在限制俄羅斯進口石油價格上限上進行合作。

對此，秋慶鎬說，韓國也正面臨國際油價激增對通貨膨漲帶來的壓力，對設定俄羅斯進口油價上限的意涵表示理解，希望美方在確定具體方案後知會韓國政府，意指韓方可能在具體價格上限數字、規模及相關輔助方案確認後，才會決定是否加入。

美方對爭取韓國加入限制俄國石油價格的態度相當積極，負責恐怖主義與金融情報業務的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）上月底訪韓時就曾向韓方說明相關構想，一週內又出動葉倫進行電話會議；葉倫預期在15至16日20國（G20）財長會議及19至20日訪韓期間都可能就此與韓方進行進一步討論。（編輯：黃自強）1110702