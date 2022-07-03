美西乾旱逾20年 米德湖水位愈來愈不利划船

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（中央社米德湖2日綜合外電報導）美國西部嚴重乾旱持續20多年，導致內華達州與亞利桑那州交界的全美第一大水庫米德湖（Lake Mead）水位持續下降，這使得湖水愈來愈不利於從事划船活動。

法新社報導，內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）外這一側的船舶下水斜坡已被棄用，現在只剩一條坡道能推船入水。

米德湖是1930年代攔截科羅拉多河水流，建立胡佛壩（Hoover Dam）時形成的人造湖，面積約640平方公里，替美國西南地區數千萬的民眾和無數英畝的土地提供珍貴用水。

但它正以驚人的速度萎縮，現在只有全盛時期的1/4大。

為了讓民眾能繼續駕船遊湖，美國國家公園管理局 （National Park Service, NPS）2010年以來已經砸下超過4000萬美元（約新台幣12億元）費用進行維護。

水位每下降120公分，他們就要花200萬到300萬美元（約新台幣600萬到9000萬元）來重新配置船舶下水斜坡。

美國國家公園管理局在官網說：「氣候變遷加上持續20年的乾旱，導致水位下降，這已經重塑了米德湖國家公園的水岸線。」

「隨著米德湖持續萎縮，為配合地形以及預計持續下探的水位，延長下水斜坡的工程難度和費用就愈來愈高。」

有民眾說，他們過去可以在米德湖上進行滑水比賽，但現在水位降得太多，已經不適合再從事這類活動。

船商戴維斯（Jason Davis）說，「水位下降個30、60公分，原本深水的岩石全都全暴露了出來。」

他說，「這導致家庭用船擱淺、觸礁，船身下方也會受損」，讓美好週末假期成了荷包大失血的錯誤。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110703