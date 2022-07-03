抗議中國強權統治香港 旅日港人東京辦示威活動

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7月1日香港主權移交中國25週年，有一群旅日的香港人2日在東京澀谷車站前舉辦一場「香港淪陷25週年 國安法實施2年」活動，抗議中國政府剝奪香港的自由民主。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月3日

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）7月1日是香港主權移交25週年，有一群旅日香港人昨天在東京澀谷車站前舉辦一場「香港淪陷25週年 國安法實施2年」集會活動，抗議中國政府剝奪香港的自由民主。

由旅日港人主辦的這場活動於2日晚間在東京澀谷車站前舉行，參與活動者舉著黑底白字、寫著「光復香港 時代革命」的大旗。

還有部分參與活動的人士拿著宣傳牌表示，香港國家安全法實施至今2年，香港的自由民主都遭剝奪，就連日本人在內的外國人如果挺香港人爭取民主，都有可能被中國北京認為違法。

主辦單位認為，7月1日是香港主權移交中國25週年，是國安法實施2週年的日子，也是香港新任行政長官就任的日子，中國國家主席習近平到香港出席慶典活動，但對香港人來說，7月1日並不是值得慶祝的日子，而是香港失去自由的日子，期盼外界了解香港的現狀。

針對習近平出席香港新任行政長官就任宣誓儀式後發表演說指「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，示威活動發起人威廉對中央社表示，那只是中國那邊或是習近平的說法而已，可能在他們眼中一國兩制沒改變，他們本來就是要這樣子的「一國兩制」。

威廉說：「對我們（香港人）來說，或是對國際社會來說，它絕對是一個很大的改變，從根本上顛覆了一開始說好的『一國兩制』以及50年不變的承諾。把以前說好的承諾打破了，這不是我們香港人所追求的東西，我們並沒說不要『一國兩制』、不要什麼，我們希望的是民主化，而且把這個民主化很清楚地寫在法律上。」

他說，一個很諷刺的情況是香港自從2020年實施國安法以來，民主派有部份人走了，有部份人留下，留下的那一部份人大多都被逮捕了；而去了外國的人士無法參加一些在香港的活動，留在香港的民眾大多不能發聲或是本來就沒從事民主運動，現在香港大多數人變成親中派或者是政府派的人。

對於香港變成這樣，威廉表示很不能接受，他認為，必須為在香港不能發聲的一些朋友在日本等外國，替他們出聲。

這場示威活動參與者將近60人，吸引部分路人停下腳步聆聽主辦人描述香港現況。一位舉牌抗議習近平的旅日香港人表示，「今日香港，明日台灣」，希望大家一同對抗中國的強權，否則台灣有事的話，日本也會有事。（編輯：周永捷）1110703