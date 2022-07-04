人權觀察：引渡亞桑傑違倫理 中國勿借題發揮

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人權觀察組織亞洲區代理總監皮爾遜（Elaine Pearson）指出，英國日前批准引渡亞桑傑至美國的決定違背倫理，並籲請中共不應製造「反民主國家」的輿論。中央社記者丘德真雪梨攝 111年7月4日

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（中央社記者丘德真雪梨4日專電）人權觀察組織亞洲區代理總監皮爾遜日前接受中央社專訪指出，亞桑傑健康情況日益惡化，將他引渡至美國的決定違背倫理。她同時呼籲，中國不應利用此事件製造「反民主國家」的輿論。

在澳洲出生及成長的維基解密（WikiLeaks）創辦人 亞桑傑 亞桑傑大事紀 2006年、亞桑傑成立維基解密

2010年6月-2010年10月、維基解密發表了約47萬份關於美國外交、阿富汗戰爭與美伊戰爭的軍事機密文件，接著又公布了超過25萬份美國機密外交電文，內容引起極大爭議，使美國國際聲譽受損

2010年11月-2010年12月、亞桑傑涉嫌在瑞典性侵兩名女性，遭到瑞典檢方通緝，隨後他向倫敦警方自首並獲得保釋

2011年2月-2012年6月、英國法院宣判亞桑傑可以被引渡到瑞典受審，亞桑傑擔憂瑞典會將他移交給美國，2012年6月向厄瓜多駐英國大使館尋求政治庇護獲准

2016年2月、聯合國任意拘留問題工作組裁定，亞桑傑遭到無理拘禁，有權向英國與瑞典索賠，不過英國與瑞典反對這項沒有法律效力的裁決

2017年5月、瑞典檢方結束亞桑傑性侵案的調查，不過英國警方表示，一旦亞桑傑離開厄瓜多大使館，就會因為棄保遭捕

2018年3月、亞桑傑在社群媒體談論前俄羅斯間諜在英國遭攻擊、西班牙加泰隆尼亞區獨派前主席遭逮捕等事件，厄瓜多擔心這些言論會傷害他們與盟邦的關係，於是切斷亞桑傑對外的網路通訊

2019年4月2日、厄瓜多總統表示，亞桑傑一再違反厄瓜多大使館的庇護條件

2019年4月11日、厄瓜多政府撤銷庇護，英國警方進入厄瓜多大使館逮捕亞桑傑，並表示美國已要求將亞桑傑引渡

2019年11月19日、瑞典檢方中止對亞桑傑性侵案的調查

2020年1月4日、英國法官裁定亞桑傑不應被引渡到美國 資料來源：BBC、衛報 看更多 關閉 （Julian Assange）3日於英國倫敦一座監獄中度過51歲生日，目前持續循法律途經爭取免被引渡至美國受審。

維基解密2010年公布了超過50萬份與美國在伊拉克和阿富汗戰事有關的文件，一場訴訟的馬拉松就此展開。美國當局以18項罪名通緝亞桑傑，並對他提出間諜指控。

維基解密創辦人亞桑傑。（圖取自twitter.com/wikileaks）

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）6月17日批准將亞桑傑引渡到美國；對此，據英國廣播公司（BBC）2日報導，亞桑傑遂向位於倫敦的高等法院（High Court）提出上訴，要求推翻有關引渡決定。

人權觀察組織（Human Rights Watch）自從2010年起，已多次發聲要求釋放亞桑傑。

人權觀察亞洲區代理總監皮爾遜（Elaine Pearson）6月29日於人權觀察組織雪梨辦公室接受中央社訪問時表示，儘管來自全球超過300多名醫師、精神科醫師及心理學家於6月10日發表公開信，指亞桑傑在羈押期間健康情況日益惡化，呼籲巴特爾不應將亞桑傑引渡至美國；不過，巴特爾卻仍然作出相關引渡決定，其做法實屬違背倫理。

皮爾遜強調，阿桑傑的案件攸關國際新聞自由的存續。她解釋：「美國提出的指控是很有問題的；因為，有關指控意味著在數位時代下的正常新聞工作，例如消息來源身分保密、刊登機密資訊等，全都變成了刑事罪行；有關指控是對新聞自由立下了非常危險和有問題的先例。

皮爾遜呼籲：「美國、英國和澳洲的民眾應該要發出聲音，表達我們對該案的關注，表達我們關注我們的國家以至世界各地的新聞自由，表達反對美國政府持續提出的有關訴訟。我希望美、英、澳的民間團體加強施壓，阻止美國持續起訴阿桑傑。」

針對阿桑傑的案件，中國共產黨所屬的多家黨媒近日引述中國外交部發言人汪文斌於6月20日發言，指該案是一面「照出美英聲稱的維護『新聞自由』是何等虛偽」的「鏡子」。

對此，皮爾遜批評中國共產黨不應趁機借題發揮；她指中國共產黨是「驚人地虛偽」。她提醒：「中國很多記者為了公眾利益而報導事實，卻被長年關在獄中，處境堪慮。」

皮爾遜認為中國政府是基於政治考慮，特別是中國政府為了「批評美國和澳洲政府」，才選擇性地提到人權議題。（編輯：高照芬）1110704