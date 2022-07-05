戰事無力感漸生 烏克蘭民眾仍堅持收復所有失土

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（中央社基輔4日綜合外電報導）俄烏戰爭超過4個月，戰事冗長讓烏克蘭民眾無力感漸生，但近9成受訪者仍堅持俄國需歸還包含克里米亞在內的所有土地，其餘免談。

「紐約時報」報導，北頓內茨克（Sievierodonetsk）與利西昌斯克（Lysychansk）這座雙連城淪於俄軍，是俄國在烏東頓巴斯戰役一大勝利，也顯示俄軍改採優勢火力先地毯式砲擊、再徐徐挺進的戰術奏效。

志願役烏軍士兵弗拉迪米爾（Volodymyr）是6月最後撤出北頓內茨克的一員，所屬連隊在北頓內茨克攻防戰損失過半，犧牲約100人。談及作戰期間沒有砲兵相助時不禁咒罵：「何來支援？根本什麼援助都沒有。」

俄軍如今在烏東鮮少於重砲「洗地」之前推進，有烏軍士兵稱俄軍都是先猛轟個5天，步兵與戰車才開始試探烏軍防線。但紐時認為頓巴斯戰役讓雙方都耗損殆盡，俄軍這種打法在補給線較短的烏東有效，換到其他地方則未必。

烏軍越來越倚靠像國土防衛旅與國民兵等這類訓練較不精的單位填補前線損失；俄軍也靠瓦格納（Wagner）傭兵、親俄車臣部隊與烏東親俄民兵支撐兵力耗損。

烏克蘭民眾心境也隨戰事冗長而轉變。32歲的費多托夫斯基（Yulia Fedotovskyh）開戰頭一個月每晚都要滑手機看社媒上焦黑的俄軍陣亡屍體入夢，當時覺得這樣才有安全感，但如今她對戰爭已感疲乏，戰場照片已不再帶給她滿足感，現在甚至連新聞都不碰。

在資訊科技公司當公關經理的費多托夫斯基說：「剛開始我每晚都得看Telegram，否則睡不著，但最近的日子裡我已認清並接受死亡可能隨時降臨，就這樣過日子。」

許多烏克蘭人仍對俄軍入侵感到憤怒，但隨戰事進入第5個月、俄軍在烏東迭有斬獲，烏克蘭民眾無力感漸生，心境也日漸黯淡。

美國無黨派非營利性組織「全國民主國際事務研究會」（NDI）本週發布的一份民調顯示，僅5%的受訪烏克蘭民眾表示目前收入能讓生活舒適，但絕大多數人仍對烏軍與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）保有高度信心。

34歲的網路及資專家科洛蒂（Svitlana Kolodiy）表示，她已增加籌款支持烏軍，但也認命這場戰爭勢必得持續到秋天之後。

此外，絕少受訪烏克蘭民眾願與俄國妥協，NDI民調顯示，高達89%的受訪者只接受收復包含2014年被兼併的克里米亞在內所有失土，其餘結果免談。（譯者：陳亦偉）1110705