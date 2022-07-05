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日本酷暑提前報到 6月中暑送醫及死者數雙創新高

2022/7/5 18:54
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本今年梅雨季節提前結束，各地在6月就出現高溫酷暑，根據統計，今年6月全國共有1萬5657人因中暑送醫，其中17人死亡，雙創2010年開始統計以來的6月新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，目前預測日本7月全國氣溫也會較往年來得高，日本民眾有必要持續嚴防中暑。

群馬縣伊勢崎市6月25日出現攝氏40.2度最高溫，創觀測史上首度在6月出現逾40度高溫紀錄；東京市中心從6月25日到7月3日為止，連續9天出現逾35度的「猛暑日」，也創下當地觀測史最長紀錄。

日本政府總務省消防廳表示，光是6月27日到7月3日的一週內，就有多達1萬4353人因中暑送醫，較前一週增加9802人，其中有27人死亡。

若看6月一整個月，全國共有1萬5657人因中暑送醫，其中有17人死亡，雙創2010年以來的6月最高紀錄。

日本往年因中暑送醫的人，7月和8月都比6月來得多。當局呼籲民眾勤於補充水分、晚上也要適時使用冷氣，採取相應作為嚴防中暑。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110705

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