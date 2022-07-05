中俄軍艦航行釣魚台周邊 學者籲美日台合作因應

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）一艘中國軍艦及一艘俄羅斯軍艦昨天相繼航行在釣魚台周邊。對此，日本學者島田洋一表示，這是中國設想武力犯台的示威行動，侵略烏克蘭的俄羅斯應該是與中國串通好的。

日本富士晚報報導，中國海軍一艘護衛艦昨天上午7時44分（台灣時間6時44分）許至7時50分許進入釣魚台西南的「鄰接區」。昨天上午7時5分許，俄羅斯海軍一艘護衛艦進入同一處海域，在中國軍艦駛離鄰接區後，俄艦直到昨天上午8時16分許還航行該海域。

報導說，雖然日本政府已透過外交管道表達嚴正抗議，但獨裁國家中、俄的軍事恫嚇逐漸常態化。

日本福井縣立大學教授島田洋一警告，中俄軍事合作深化，簡直就是耀武揚威的「流氓國家」、邪惡軸心國，預料今後中俄會持續、常態化地對日本升高壓力。

島田分析，對於想武力犯台的中國而言，這是假定有事（有緊急狀況）的一種示威行動。俄羅斯在對烏克蘭發動侵略後，與中國加強合作，俄艦在釣魚台海域航行是在配合宣稱「實質統治」釣魚台的中國，中俄兩國的行動可能是串通好的行為。

他強調，前首相安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事，也是美日同盟有事」。目前日本參議院選戰正在進行，這次選戰的焦點是國防費用增加的議題，但他認為也應認真思考台美日的合作關係。

報導說，有關昨天俄羅斯軍艦進入釣魚台海域「臨接區」一事，另有分析指出，俄艦可能是為了躲避今年第4號颱風艾利才航行該處，但是中國軍艦則像是沿著俄艦的航徑航行。

6月23日沖繩「慰靈日」當天，中國空軍3架轟炸機在沖繩周邊飛行，穿越沖繩本島與宮古島之間的海域後，在東海與太平洋來回飛航。

今年2月7日，日本「北方領土日」當天，俄羅斯軍方實施大規模演習。日本所謂的北方領土是指遭俄羅斯非法佔據的北方四島，日本要求俄羅斯歸還。

今年2月，俄羅斯揮軍攻打烏克蘭，5月中俄轟炸機組成編隊在日本周邊進行長距離的飛航。上個月，中國軍艦跟隨俄羅斯軍艦，總計有8架中俄軍艦繞行日本列島。（編輯：周永捷）1110705