學校關閉人口消減 西班牙千年小村落恐走入歷史

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（中央社西班牙皮塔爾克5日綜合外電報導）位於西班牙東部亞拉岡地區（Aragon）一處山腳下，皮塔爾克小村莊已有1300多年歷史，但居民警告，若以目前速度人口繼續減少，到2046年這小村將被遺棄。

當地學校在上個月學期結束時關閉了，因為學校僅有的4名學生中有兩名隨父母搬走了，這可能意味著這個只有69名居民的村莊正走向不歸路。這座小村落在第8世紀由穆斯林征服者建立起來，而在一個世紀前的鼎盛時期，有1000多名居民。

現在村中許多人已經退休，只約半數人會在皮塔爾克（Pitarque）度過寒冷冬季；皮塔爾克位於崎嶇山脈中一個小山谷上方，當地道路的盡頭是在馬德里以東340公里處。

人口減少是西班牙面臨的一項重大挑戰，西班牙有4700萬人口，其中80%居住於城市，相較於法國的68%，德國的60%。

西班牙面臨人口消減風險的村莊占42%，而歐盟的平均水準為10%。皮塔爾克所在地特魯爾省（Teruel）是歐盟地區人口最少的省之一。

現年42歲的當地教師托羅（Alberto Toro）， 在14年前第一次來到這裡時，就愛上了這個風景如畫的村莊，他喜歡附近的河流、壯觀的峽谷和登山路線。

托羅說：「學校是一切變革與發展的動力引擎。當學校關閉時，大家就會變得停滯不前。」他仍在決定下一步該往哪裡去，但他計劃還會經常回來皮塔爾克，他稱這裡是他的「微型天堂」。

在學校的最後一天，托羅和學生在一處藝術工作坊集合，幾名舊學生也來了，最後他們全部擁抱在一起。

西班牙政府已承諾提供43億歐元的歐盟資金，以提高公共服務覆蓋率，來對抗人口消減；但當地人擔心這對皮塔爾克來說可能為時已晚。

52歲的依蘭佐（Pakita Iranzo）說：「學校關閉意味著村莊本身宣告終結。這裡可能會變成一個週末村莊，週一至週五都杳無人煙；但我希望我是錯的。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110706