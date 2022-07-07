奈及利亞一處監獄遇襲 443囚在逃IS宣稱犯案

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（中央社奈及利亞首都阿布加6日綜合外電報導）奈及利亞首都阿布加（Abuja）一處監獄遭到突襲，約440名囚犯趁亂逃逸。武裝組織伊斯蘭國（Islamic State）今天出面聲稱犯行。

路透社報導，奈國內政部常務秘書貝爾戈爾（Shuaib Belgore）在這所關有900名囚犯的監獄外告訴記者，昨晚這場攻擊造成維安人員1死3傷，他懷疑是伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」（Boko Haram）成員前來營救同夥。

他說：「這是他們為營救同謀策劃的劫獄事件。但因為他們之中有些人被關在一般牢房，同牢房的其他犯人也趁亂逃脫，但已逮回很多人了。」

根據獄方聲明，共有879名囚犯逃脫，目前仍有443人在逃，其他人已被逮回，囚犯總計4死16傷。

這起劫獄事件凸顯奈及利亞的安全挑戰，猖獗的武裝叛亂分子和幫派勢力已從北部大本營擴散到各地。

今天上午可見到監獄外有好幾輛燒焦的車輛殘骸，上面的彈孔證明監獄附近曾爆發槍戰。

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奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）準備前往家鄉道拉（Daura）慶祝穆斯林重要節慶宰牲節（Eid al-Adha），途中停下視察這處監獄。他對這處監獄的情報系統有所疑慮、要求相關單位針對這起事件做出報告。

此外．奈及利亞今天也發生另一起攻擊事件，由維安、禮賓和媒體官員組成的總統先遣車隊在前往總統家鄉途中遭到伏擊，布哈里座車不在車隊中。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110707