英相強生可能辭職下台 朝野各抒己見

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）據傳將在今天辭去保守黨黨魁一職，但暫代首相職務直到秋天，朝野政治人物反應如下。

● 在野工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示：「強生辭職下台對全國來說是個好消息。」

「但早就該辭職了，他一向都不適任。他必須為內閣的大量謊言、醜聞和欺詐負責。」

● 保守黨副主席湯林森（Justin Tomlinson）表示：「我曾是強生團隊的一員，大選結果顯示，強生是位政治明星，他跨越了傳統的政治分歧。是的，政治有起伏，他擴大了社會階層的流動性和機會。」

「他辭職無可避免，作為一個政黨，我們必須迅速團結一致，以專注於重要問題。在許多方面，目前正是嚴峻時期。」

● 蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）表示：「過去幾天（實為數月）的混亂即將結束，令人普遍鬆了一口氣，儘管強生繼續擔任首相至秋季的想法似乎非常不理想，且肯定不是長久的事。」（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110707