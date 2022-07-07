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紐西蘭總理稱聯合國安理會失靈 批俄國道德破產

2022/7/7 22:16
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（中央社雪梨7日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登今天表示，聯合國安全理事會沒能對俄羅斯侵略烏克蘭作出回應，並說莫斯科當局已經「道德破產」。

法新社報導，阿爾登（Jacinda Ardern）對於聯合國安理會5個常任理事國擁有否決權一事反對已久，她今天再次呼籲改革安理會。

她對總部設於澳洲雪梨的外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）發表演說指出，聯合國之所以在烏克蘭議題上「失靈」，肇因於俄羅斯擁有安理會否決權的地位。

阿爾登說，俄羅斯運用它在安理會的地位，「道德上破產和發動非法戰爭後，又繼續採取道德破產立場」。她強調，紐西蘭將尋求安理會改革，以確保其價值和實質作用沒有減損。

她說：「我們必須改革聯合國，讓我們不必仰賴個別國家實施自己的自主性制裁。」

阿爾登強調，俄羅斯必須為侵略負起責任，並呼籲海牙（The Hague）國際刑事法院（International Criminal Court）張羅調查和起訴戰爭罪行所需的資源，還說紐西蘭將以第三方的立場介入烏克蘭的案件，以反制俄羅斯。

阿爾登也提到中國在烏克蘭議題上的角色說：「我們也別假定安理會成員中國，在俄羅斯造成別國失去領土完整的時候，可以不必發揮施壓因應的作用。」

她強調：「不要去作區隔，假定只有民主國家才抱持這種觀點。」

阿爾登在演說中還指出，諸如太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）等區域架構在解決區域問題上至關重要，並強調當地安全問題應該讓當地自行解決。

中國對若干區域國家的影響力日益受到關注，太平洋島國論壇成員國領袖下週將在斐濟召開年度會議，今年更因索羅門群島與中國達成安全協議而受到矚目。

阿爾登說：「紐西蘭致力於以太平洋島國論壇作為因應區域挑戰的媒介。我們堅定承諾支持在我們區域安全上的更廣闊抱負。」

中國對太平洋地區的影響力日增，以及在區域島國投入軍事化的潛力，尤其令澳洲、紐西蘭和兩國的盟邦美國引以為憂。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110707

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