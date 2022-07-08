英相強生請辭 圖根哈特率先宣布角逐大位

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）宣布辭職後，保守黨籍國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）今晚表示將競選下任首相，成為率先宣布角逐首相大位的候選人。

法新社報導，英國國會外交事務委員會主席圖根哈特投書「每日電訊報」（Daily Telegraph），證實他有意競選保守黨黨魁，且為了有一個「嶄新開端」，他希望籌組「廣泛聯盟」。

他寫道：「我曾在軍隊效力，現在則是在國會。如今我希望能以首相身分再次響應號召。」

路透社報導，圖根哈特說，他要和同僚一起籌組聯盟，「替政府帶來新的能量和想法，彌合主導英國近期歷史的脫歐分歧」。

圖根哈特曾表示，他會參加任何領導階層的競爭，但不影響他與效忠強生的人之間的感情。

圖根哈特對中國採取鷹派立場，在英國政府處理阿富汗撤軍一事上扮演關鍵角色。

提名下任首相的時程預計下週展開。「金融時報」（Financial Times）今天引述知情人士說法報導，保守黨打算在9月初以前選出新的英國首相。

黨內大老希望能在保守黨10月舉行年度會議前，結束兩階段的競選。

第一階段是由358名保守黨籍國會議員透過連續幾輪表決，將提名人選減至2人，每輪得票數墊底的候選人會被淘汰。

第二階段則由數以萬計基層黨員透過不記名投票挑出勝選者。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110708