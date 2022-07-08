俄烏和談停擺 蒲亭稱不排斥重啟但愈拖愈難談

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天說，俄國在烏克蘭的行動才剛開始，還挑釁西方可以試試看在戰場上擊敗俄國；他同時堅稱俄國對和平談判仍持開放態度。

俄羅斯入侵烏克蘭4個多月後，蒲亭向國會領袖們發表一場強硬的演說。他表示，衝突拖得愈久，任何談判的希望就愈黯淡。

他說：「我們今天聽說他們想在戰場上擊敗我們。能說什麼呢？就讓他們試試看吧。」

「我們聽過很多次，西方想和我們作戰直到烏克蘭最後一人。這對烏克蘭人民來說是場悲劇，但似乎一切都朝這個方向發展。」

俄羅斯指控西方以制裁打擊俄羅斯經濟、增加供應先進武器給烏克蘭，藉此對俄國發動代理人戰爭。

蒲亭一邊吹噓俄羅斯漸漸打得順起來，一邊說到談判的可能性。

他說：「所有人都該知道，我們整體上還沒開始認真。同時我們也不排斥和平談判。但拒絕和談的人應該要知道，拖得愈久，就愈難和我們談判。」

路透社提到，俄方先前多次聲明與烏克蘭的談判已停擺，這是蒲亭數週以來第一次談到以外交手段處理當前衝突。

俄國自2月24日入侵烏克蘭以來，已占領烏國大片領土，包括本月3日攻占的烏東盧甘斯克（Luhansk）地區。

俄烏雙方妥協的前景似乎很遙遠，因為烏克蘭在西方支持下頻頻打擊俄國的兵力和軍備，矢言要奪回俄國占領的土地。

烏克蘭的首席談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）駁斥蒲亭所說關於西方針對俄羅斯的計畫。

波多利雅科在推特發文說：「並沒有『西方集體』計畫。只有一支特定的Z軍隊（指俄軍）進入有主權的烏克蘭，砲轟城市、殺害平民。其餘一切都是粗糙的宣傳戰，這就是為什麼蒲亭所謂『作戰直到烏克蘭最後一人』的說法，只是俄羅斯蓄意實行種族滅絕的又一證據。」

波多利雅科本週在推特表示，烏克蘭重啟談判的條件包括「停火、俄方撤軍、送還被挾持的烏國公民、引渡戰犯、建立賠償機制、承認烏克蘭主權等」。

蒲亭說，西方制裁顯然給談判製造了障礙，「但這根本不是對俄羅斯發起經濟閃電戰的人能指望的」。

國會領袖們回應蒲亭的演說，其中「正義俄羅斯黨」（A Just Russia party）的米羅諾夫（Sergei Mironov）建議蒲亭成立特別機構，以便將占領來的烏克蘭領土併入俄羅斯。蒲亭承諾會研議這個想法。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110708