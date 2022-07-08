涉滴血驗病詐欺 「女版賈伯斯」前男友獲判有罪

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（中央社舊金山7日綜合外電報導）已倒閉的美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）的高級主管及前男友巴瓦尼今天獲判有罪，罪名是在這家標榜滴血驗病的新創公司欺騙投資者和病患。

矽谷聖荷西市（San Jose）法院發言人告訴法新社，陪審團已裁定，聯邦檢察官指控巴瓦尼（Ramesh "Sunny" Balwani）所涉12項詐欺罪名全數成立。

法院預定11月15日對巴瓦尼宣判，他可能面臨坐牢和現金罰款。法官將他的保釋金定為75萬美元，以確保他出庭聆判。

巴瓦尼與曾是美國生技明星霍姆斯分開受審。霍姆斯先前也在加州同一法院受審，並於1月審理結束，陪審團認定霍姆斯被控的11項罪名中有4項成立，涉及誘騙投資人將資金投入她聲稱為革命性的血液檢測系統。

霍姆斯預訂9月26日量刑聽審，也可能被判入獄。她已提起上訴，要求撤銷對她的定罪。

霍姆斯受審時指稱巴瓦尼在兩人交往期間，對她進行情感和身體上的虐待；巴瓦尼則否認此一說法。霍姆斯還說巴瓦尼是Theranos的控制力量。

美國檢察官李契（Robert Leach）告訴聯邦法院陪審團說，57歲的巴瓦尼與霍姆斯一起領導公司，兩人「在一切事情上都是合作夥伴，包括他們的犯罪行為」。

巴瓦尼的律師卡薩雷斯（Stephen Cazares）表示，他的委託人從未犯下詐欺罪行，並相信Theranos公司的潛力。

巴瓦尼比霍姆斯年長近20歲，霍姆斯在2003年創辦Theranos公司時，年方19歲，巴瓦尼被引進公司協助經營。

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檢方指控霍姆斯和巴瓦尼已意識到「滴血驗病」技術並沒有像廣告那樣發揮作用，但仍繼續向患者和投資人宣傳這是革命性技術。

隨著Theranos快速發展，吸引了諸如媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）等名人關注，但梅鐸旗下「華爾街日報」（Wall Street Journal）一系列報導質疑該公司的說法，最後導致Theranos倒閉。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110708