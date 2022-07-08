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子女眾多 馬斯克：為解決出生率過低盡力

2022/7/8 20:16
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（中央社紐約7日綜合外電報導）有報導稱特斯拉公司（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）去年與旗下企業高階主管齊利斯生下一對雙胞胎後，他今天表示，他是在協助對抗人口出生率下降的問題。

法新社報導，這位身價億萬的科技業大亨發推文說：「盡我之力，協助化解人口不足危機。」他有10名子女，不過其中之一在出生不久後即夭折。

馬斯克推文中並說：「出生率下降是至今文明面臨的最大危險。」

他並在推特另發一文說：「我希望你們都能有個大家庭，也恭喜已經有大家庭的人。」

網路媒體「財經內幕」（Business Insider）昨天報導，馬斯克與旗下大腦晶片新創公司Neuralink的36歲主管齊利斯（Shivon Zilis）去年11月生下一對雙胞胎。

報導中說，51歲的馬斯克與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）去年12月又透過代理孕母生下兩人第2個小孩，距離齊利斯誕下雙胞胎只晚了數週時間。（譯者：張佑之/核稿：陳昱婷）1110708

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