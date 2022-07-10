拜登擬訪沙國強化戰略夥伴關係 將忠於美國價值

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，希望能在下週訪問沙烏地阿拉伯期間與沙國「加強戰略夥伴關係」，但他補充說，他將忠於「美國基本價值」。

拜登在今天刊登於「華盛頓郵報」的投書中寫道：「我知道有很多人不認同我前往沙烏地阿拉伯的決定，我對人權的看法明確且持續存在。我每次出訪都會提及基本自由，這趟也是如此。」

拜登預料將敦促沙烏地增加石油產量，以抑制美國國內不斷攀升的燃料成本和通貨膨脹，但他的訪問也意味一項轉變，就是他顯然不願因為沙國實質領袖、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）駭人謀殺異議人士，而對他有所排擠。

拜登競選總統時曾表示，2018年哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭到謀殺和肢解一案，讓沙烏地阿拉伯成為「賤民」國家。哈紹吉以替「華盛頓郵報」撰寫關於沙國領袖的批評文章著稱。

拜登政府公布的美國情報調查結果認定，穆罕默德．沙爾曼是這起行動的幕後主使。

拜登上月試圖與這趟即將到來的會面保持距離，他對記者強調，他將與沙國國王沙爾曼（King Salman）及其團隊會面。

但白宮本週稍早證實，拜登將在這次訪問中與穆罕默德．沙爾曼會面。

拜登今天在華郵的投書中寫道：「身為總統，我的職責是讓國家保持強大和安全。我們必須反擊俄羅斯的侵略，讓我們處於戰勝中國的最佳位置，並努力在世界重要地區實現更大的穩定。」

「要做到這些，我們得和能夠影響這些結果的國家直接接觸，而沙烏地阿拉伯就是其中之一。我週五（15日）與沙國領導人會面時，目標將是基於共同利益與責任，加強未來的戰略夥伴關係，同時忠於美國的基本價值。」

拜登7月13日至16日訪問期間，還將造訪以色列和約旦河西岸。拜登今天的文章寫道，這將開啟美國參與中東事務更有希望的新篇章。

拜登表示，與他2021年1月上任時相比，這個地區已「更加穩定和安全」，尤其是以色列最近和一些阿拉伯國家關係解凍之後。

拜登說：「這些都是大有可為的趨勢，美國可藉由其他國家做不到的方式加強這些趨勢。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110710