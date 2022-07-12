美官員：未採俄油價格上限提案 油價恐飆至140美元

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（中央社東京12日綜合外電報導）美國財政部高階官員今天表示，若針對俄羅斯石油實施價格上限的提案未獲採用，並採取相應的「價格例外」制裁豁免措施，全球油價可能暴漲40%，來到每桶140美元左右。

這位官員表示，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天稍晚與日本財務大臣鈴木俊一會面時，將討論落實美國油價上限提案以及全球經濟發展等問題。

這位官員說，目標是希望油價維持在一定水準，達到足以覆蓋俄國生產邊際成本的程度，藉此激勵俄國繼續出口石油，但又不高到能讓俄國把收入挪去資助烏克蘭戰爭。

日本官員擔心油價上限定的太低，但並未拒絕每桶定在40至60美元之間。

葉倫趁著首次以美國財長身分前來印太地區的機會，爭取對俄國油價上限提案的支持，同時回答如果印度、中國等正在便宜採購俄國石油的國家不配合，這項提案有效性的問題。

美國、其他七大工業國集團（G7）國家及歐洲聯盟（EU）上月同意研究是否訂定俄國油價上限，藉此減少莫斯科收入、耗盡其作戰資金，但細節仍待擬定。

隨著歐盟準備分階段禁運俄國石油，並禁止為載運俄國石油的油輪保險，葉倫認為，訂定上限是保持石油流動，避免油價更進一步飆漲的方法。

華府提議「價格例外」（price exception），也就是對商定價以下訂單取消海上保險禁令，以免每天數百萬桶的俄羅斯石油生產因為沒保險而卡住。

財政部官員說，財政部模型顯示，實施制裁卻不落實「價格例外」，可能造成原油價格大幅上漲，或將導致原油價格從現在的每桶100美元左右，飆升到每桶約140美元左右。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1110712