不讓中俄專美於前 美成功測試2枚洛馬極音速飛彈

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）在中國和俄羅斯發展極音速武器獲致更多成功之際，五角大廈今天指出，美國近期成功測試2枚洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）極音速飛彈。

美國空軍證實昨天在加州外海成功測試其「空射快速反應武器」（Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW）推進器。路透社今天稍早報導ARRW測試消息，指1架B-52H轟炸機攜帶推進器在空中試射。在此前測試中，這種武器未脫離飛機機體。

洛克希德馬丁公司聲明指出，「這次二度成功測試，展現ARRW達到並承受極音速操作、蒐集重要數據以利進一步飛行測試，以及驗證與飛機安全脫離等能力。」

美國軍備局計畫執行官、空軍准將柯林斯（Heath Collins）表示：「我們現已完成推進器系列測試，並準備今年稍後進入全面測試階段。」

全面測試包括推進器和彈頭在內。

極音速武器在高層大氣中以5倍多音速飛行，約為時速6200公里。

在另一項極音速武器測試中，美國國防先進研究計畫局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）證實，已成功進行作戰火力（Operational Fires）極音速武器的首次測試。

這次測試是在新墨西哥州的白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range）展開。

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作戰火力是一種地基發射系統，將可「快速精準打擊關鍵、時間敏感的目標，同時突破現代化敵方防空系統」。國防先進研究計畫局已提出要求並獲得美國2022財年用於作戰火力計畫的4500萬美元經費。

洛克希德馬丁、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp）和雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）等武器製造商莫不向投資人誇耀其極音速武器計畫，此刻全球焦點正轉向新興武器的新一波武器競賽。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110714