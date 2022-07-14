俄羅斯飛地解封 立陶宛將允俄貨運進加里寧格勒

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（中央社維爾紐斯13日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）公布新方針翻轉先前政策後，歐盟國家立陶宛外交部今天表示，將允許遭制裁的俄國商品途經立陶宛、進出俄國飛地加里寧格勒。

歐盟今天公布新方針之前，莫斯科、立陶宛和歐盟數週來關係緊繃，考驗歐洲對俄制裁決心。

歐盟國家圍繞的 加里寧格勒 加里寧格勒小百科 加里寧格勒在第二次世界大戰結束前原名柯尼斯堡，是東普魯士首府，亦是早期16世紀普魯士公國首都。

蘇聯在二戰結束、納粹德國戰敗後，依據波茨坦協定併吞柯尼斯堡與週邊地區，並設立波羅的海艦隊總部。由於戰略重要，當地禁止外國遊客前往。

1946年，蘇聯國家元首加里寧過世，蘇聯將柯尼斯堡改名為加里寧格勒以茲紀念，週遭區域也成為今日的加里寧格勒州。

1990年代蘇聯瓦解，立陶宛、拉脫維亞與白俄羅斯紛紛獨立，使得加里寧格勒連同整個加里寧格勒州變成與俄羅斯領土不再相連的外飛地。

加里寧格勒與聖彼得堡是俄羅斯在波羅的海僅有的2個不凍港。 俄羅斯聯邦1997年於該市設立特別經濟區，大力發展製造業。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （Kaliningrad）多數商品仰賴途經立陶宛的鐵路和公路，但6月17日布魯塞爾實施制裁後，部分來自俄國的貨運遭切斷。

制裁針對俄國出口至歐盟的特定商品，例如伏特加和鋼鐵。

莫斯科先前表示，限制來自俄國的商品進出加里寧格勒等同違法封鎖；但立陶宛宣稱別無選擇，只能遵守布魯塞爾規範。

加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）在Telegram上寫道，這項新方針只是化解僵局的第一步，「我們會持續朝完全解除限制而努力」。

今天公布的新方針指出，只要運輸量不超出過去3年平均值，貿易限制不應套用在俄國與其飛地間的交通。

立陶宛雖表示會遵守新方針，但外交部聲明指出，先前阻擋許多貨物運至加里寧格勒的規定，「比較能讓人接受」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110714