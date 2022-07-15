訪沙烏地修復關係 拜登：不會避談人權問題

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（中央社耶路撒冷/吉達14日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他在中東之行第2站沙烏地阿拉伯訪問時，不會避談人權問題，並強調他對遇害記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的立場「絕對」明確。

路透社報導，拜登明天將前往沙烏地訪問，尋求提升石油供應，並重置與這個關鍵阿拉伯國家間的關係，但又不要讓外界認為他是要接受這位遭控侵犯人權的王儲。

不到2年前，拜登承諾要讓全球最主要的石油輸出國沙烏地成為國際舞台上的「賤民」，這趟行程對這位美國總統而言是一次微妙的平衡舉動。

拜登之前的承諾主要是因「華盛頓郵報」（The Washington Post）記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年遭謀殺而起。美國情報人員表示這起謀殺案乃直接受命於王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），但他否認涉案。

然而，拜登和他的ｚ資深幕僚最終決定，美國與沙烏地間的安全及能源關係過於重要，而不能孤立這個遜尼派穆斯林強國。拜登表示，他此行目的在於重新定位，而非撕裂彼此80多年來經歷許多風暴的戰略關係。

拜登稍早在耶路撒冷會晤以色列總理拉皮德（Yair Lapid）後在記者會上表示，自己從未避談人權問題，「不過我前往沙烏地的原因要廣泛得多，是為了促進美國利益」。

他說：「有許多問題危在旦夕，我想要明確表明我們仍能在這個區域扮演領頭羊，而不是形成一種讓中國和/或俄羅斯填補的真空狀態。」

拜登在沙烏地之行期間將會見國王沙爾曼（King Salman）和王儲穆罕默德．沙爾曼，16日將接著與阿拉伯國家領袖召開峰會。由於哈紹吉在沙烏地駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，拜登此行在美國國內面臨反對聲浪。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110715