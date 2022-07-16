俄軍發射飛彈攻擊烏東城鎮 釀3死3傷

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭哈爾科夫州州長今天表示，俄羅斯飛彈在夜間攻擊位於烏克蘭東北部哈爾科夫州的城鎮楚胡伊夫（Chuhuiv），造成3人死亡，其中包括一名70歲婦女，另有3人受傷。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）和警方表示，這次攻擊摧毀一棟兩層樓的住宅、一所學校和一間商店，搜救人員正嘗試在瓦礫堆中尋找生還者。

警方表示，俄羅斯於當地時間凌晨3時30分左右，從俄國西部城市貝爾哥羅德（Belgorod）附近向楚胡伊夫發射4枚飛彈。

緊急救援機構和烏克蘭東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（ Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示，俄軍猛烈轟炸南部城鎮尼科波（Nikopol），造成兩人喪生。

搜救人員表示，他們在瓦礫堆中找到兩具屍體。列茲尼琴科表示，俄國朝尼科波發射53枚格勒式（Grad）火箭。

另一方面，俄羅斯昨天禁止384名日本議員入境俄國，以回應東京在烏克蘭議題上支持國際社會對莫斯科實施制裁。

俄國外交部將這些議員列入黑名單，在網站公布名單並指控他們「採取不友善的反俄立場，尤其是對我國在烏克蘭的特別軍事行動提出毫無根據的指控」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110716