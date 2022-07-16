烏克蘭4歲唐氏症女童遭炸死 醫師不敢告訴重傷母

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（中央社烏克蘭文尼察15日綜合外電報導）俄羅斯以飛彈攻擊烏克蘭西部的文尼察市，造成至少23死，包括1名4歲唐氏症女童，她的母親也受了重傷。醫師擔心女童母親承受不了打擊，還不敢將不幸的消息告訴她。

路透社報導，俄羅斯飛彈如雨般落在烏克蘭各地，離前線數百公里遠的文尼察（Vinnytsia）也未能倖免。

有37萬人口的文尼察位於首都基輔西南方約200公里處。烏克蘭表示，市內一棟辦公大樓昨天遭俄羅斯從黑海的潛艦發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈襲擊，造成至少23人死亡、數十人受傷。

飛彈摧毀了附近一所醫療中心。中心負責人表示，一些來醫院尋求治療的人，在外面的車裡被活活燒死。此外還有兩名醫師重傷。

文尼察居民將泰迪熊和鮮花放在臨時搭建的紀念區，悼念在攻擊中喪命的人。

死者包括患有唐氏症的4歲女童麗莎（Liza），她的遺體在嬰兒車旁的殘骸中被發現。襲擊來臨不到兩小時之前，麗莎的母親德米崔耶瓦（Iryna Dmitrieva）在部落格上傳一張麗莎推著同一輛嬰兒車的照片，事發後很快就在網路上瘋傳。

英國廣播公司（BBC）提到，有3名幼童在這起飛彈攻擊中喪命，麗莎是其中一人。

醫生表示，由於擔心重傷的德米崔耶瓦得知女兒死訊可能也活不成，因此醫院暫時封鎖了外界消息。

文尼察急診醫院（Vinnytsia Emergency Hospital）主治醫師佛明（Oleksandr Fomin）說：「她有燒傷，胸部、腹部都有傷勢，肝臟、脾臟也受了傷，我們已將器官縫合。她的骨頭都碎了，就像被攪肉機攪過一樣。」

他說，如果德米崔耶瓦得知女兒的死訊，「恐怕她就活不成了」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110716