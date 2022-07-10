頓內茨克公寓遭俄火箭擊中倒塌 6死5傷多人受困

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭頓內茨克州州長基里蘭科表示，一處5層樓高的公寓社區在遭到俄羅斯颶風（Uragan）火箭攻擊後倒塌，造成至少6人死亡、5人受傷，瓦礫堆下恐有30多人受困。

基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram發文稱，查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）昨晚遭到俄軍颶風多管火箭攻擊，已確認6人死亡，5人受傷，根據居民提供的訊息，至少34人可能被困在瓦礫堆下。

查西夫雅爾鎮位在頓內茨克州重要城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）東南約30公里處。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在Telegram寫道，這是「又一次恐怖攻擊」，因此俄羅斯應該被定為「支持恐怖主義國家」。

兩位美國聯邦參議員日前提出一項法案，為俄羅斯貼上這一標籤，他們7日訪問基輔時表示，相信這項提案會獲得通過。

烏軍部隊今天繼續在東部和南部前線與俄軍交戰。烏克蘭軍方稱，俄軍攻擊斯拉夫揚斯克附近的烏軍陣地，但被迫撤退。軍方還說，俄軍從邊境另一側用巡弋飛彈攻擊東北部城市哈爾科夫（Kharkiv），但未說明所造成的破壞或人員傷亡細節。

盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）說，俄軍正在斯拉夫揚斯克以東約50公里的比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）集結。蓋戴在Telegram上稱：「敵人正在…砲擊周圍的定居點，發動空襲，但仍無法迅速占領整個盧甘斯克州。」

「僅在昨晚，俄羅斯人便進行了7次砲擊和4次火箭攻擊。」

路透社無法獨立查證有關戰場情況的各種說法。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110710