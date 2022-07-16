環太軍演畫面曝光 多國船艦軍機聯合擊沉靶艦[影]

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環太平洋軍事演習在夏威夷外海登場，多國船艦和軍機朝已退役的巡防艦魯尼戴維斯號進行實彈射擊。（圖取自facebook.com/RimofthePacific）

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（中央社吉隆坡16日綜合外電報導）美軍主導的環太平洋軍事演習（RIMPAC）在夏威夷外海登場，據臉書公開影片，多國船艦和軍機朝已退役的巡防艦魯尼戴維斯號（USS Rodney M. Davis）進行實彈射擊。

根據RIMPAC的臉書，澳洲、加拿大、馬來西亞和美國12日參加「擊沉演習」（SINKEX），以熟練掌握戰術、瞄準和實彈射擊水面目標。

這次演習中作為靶艦的巡防艦魯尼戴維斯號於1987年開始服役，並於2015年1月退役。

兩年一度的環太平洋軍事演習今年於6月29日展開，8月初結束。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響下，2020年的演習規模有所縮減，今年是4年來第一場完整規模的演習。

參與環太平洋軍事演習的國家在港口停留兩週後，從7月11日起展開22天海上演習，共有來自26國的38艘軍艦、4艘潛艇、170多架飛機參與演習。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110716