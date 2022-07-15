學者：台美已實質軍事交流 環太軍演是最後一哩路

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（中央社記者游凱翔台北15日電）2022環太平洋軍演正在進行，台灣雖未受邀，但學者今天表示，對美行政單位而言，現階段台灣參與環太演習恐引起區域不穩，且台美已實質軍事交流，環太軍演只是「最後一哩路」。

美國眾議院今天則以329票贊成、101票反對，通過「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23），支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC），以提高台灣軍隊備戰能力，並向北京傳達訊息。

國家政策研究基金會副研究員揭仲告訴中央社記者，儘管類似的法案與決議很多，但是對美國行政單位而言，深化軍事交流的方式不一定要從環太平洋軍演開始，而是有其他不引起注意，且對區域政治、美國及中國關係衝擊較小的選項。

揭仲表示，美國已邀請或接受台灣軍方派員赴美接受訓練，甚至參與「只有美軍」參與的演習與科目，而不開放台灣參與由美軍主導的多國演習原因，在於當多國軍演進行時，各國軍隊均會出現國旗與國歌，若台灣參與而出現中華民國國旗，中國是否解讀成美方否定一中政策，進而引起區域不可測狀態。

他也指出，若美國為了讓台灣參與，但要求不得出現國旗或國歌，甚至軍艦靠港時不能懸掛國旗等委屈自己的方案，台灣及美國國會不一定能夠接受。因此既然台美間已有其他增加軍事交流的方式，短時間就不太可能採取會引起連鎖效應的舉動。

但揭仲提到，相對於以敏感的戰機、船艦參與環太平洋軍演，台灣未來以觀察員身分參與演習仍有其空間，因此相關單位應積極向美方爭取。

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國防部智庫、國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲接受中央社訪問時認為，台灣不必急於一時參與環太軍演，因為美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）在今年環太平洋演習上就已表示，軍演是依2027年台灣海峽情勢所設計，在於提升國際聯盟因應相關狀況的熟練度，其中包括兩棲作戰和遠程打擊等。因此環太演習的本質就是劍指中國。

蘇紫雲指出，台灣雖然沒有參與軍演，但在是軍演前的多項重要會議台灣都曾與會，最明顯的就是6月在日本東京舉辦的太平洋兩棲領導人研討會（PALS），海軍151艦隊長張世行少將、陸戰隊指揮部副參謀長上校吳志孝等人就參與這項研討會，且更與美軍方人士互動，因此台灣與美國早已進行實質交流，參與環太平洋演習只是「最後一哩路」。（編輯：翟思嘉）1110715