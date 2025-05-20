微軟攜手馬斯克擴展AI觸角 引入xAI聊天機器人Grok

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（中央社西雅圖19日綜合外電報導）科技巨頭微軟（Microsoft）今天表示，其雲端伺服器現在將託管馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧（AI）新創公司xAI的聊天機器人Grok。

法新社報導，馬斯克在微軟主辦的活動上表示，該公司的模型「追求真理，儘量減少錯誤」；他還說「錯誤總是難以完全避免」。

上週，Grok聊天機器人在回答不相關的用戶問題時，發布了稱南非白人遭受壓迫的未經證實的右翼宣傳，此舉引發爭議。

在與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）的錄音對話中，馬斯克表示xAI始終會承認Grok AI模型所犯的錯誤。

這位特斯拉（Tesla）大亨表示：「人工智慧模型以事實為基礎非常重要。」

生成式人工智慧模型通常由工程師透過所謂的系統提示進行預先編程，以給予或避免特定的回應或傳達特定的情緒或風格，無論使用者輸入什麼。

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Grok的答案引發警訊，因為它們反映出，生於南非的馬斯克經常在社群媒體上分享的陰謀論。

該公司並未透露是誰更改了程式碼，但表示，這次「未經授權的修改」讓Grok在回應中產生了「違反xAI內部政策和核心價值的內容」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140520