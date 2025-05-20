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男師涉性騷申請介聘引反彈 校方將審查傾向退回

2025/5/20 16:29
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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）宜蘭1名男老師曾因性騷擾學生遭停聘，今年透過介聘申請到花蓮某國中任教，家長得知後向校方抗議。花蓮縣教育處指出，學校這週會開教評會，傾向退回申請，會支持學校的決定。

這名男老師任教20多年，3年前在某國中被爆與學生發生情感關係，在課堂開黃腔、言語及肢體性騷學生，經學校調查及性平會審議，依違反教育專業倫理，遭停聘1年。

男老師今年透過外縣市介聘方式，申請到花蓮某國中任教，消息傳出，引起家長反彈，憂心學生遭狼爪攻擊，向學校表達希望拒絕申請。無黨籍縣議員楊華美今天也在議會定期會詢問介聘狀況。

花蓮縣府教育處長翁書敏表示，縣外介聘是全國統一平台進行，由老師依介聘要點，按積分跟志願選填學校，媒合結果出爐後，教育處跟學校已積極了解這名男老師的任教情形。

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學校依規定要舉行教評會，審查老師狀況，會中決定同意或不同意。翁書敏表示，學校預計這週召開教評會，據了解學校傾向退回，教育處會站在學校立場，依教評會結果回報介聘大會，一定會支持學校決定。

翁書敏說，縣外介聘委員會6月12日召開，將決定最後介聘結果。（編輯：李淑華）1140520

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