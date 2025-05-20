橋檢啟動防逃 股市聞人吳金泉發監執行

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（中央社記者張已亷高雄20日電）近期多件因未實施科技設備監控，致重大刑案犯人審理中脫逃事件。橋頭地檢署日前接獲高等檢察署指示，拘提涉違反證交法、遭判6年6月定讞的股市聞人吳金泉到案，立即發監執行。

全案起因晉泰公司實際負責人吳金泉被控炒股獲利上千萬元，一審依違反證券交易法的非法操縱股價罪，判處吳男12年徒刑；更一審依違反證券交易法的高買證券罪，處吳男6年6月徒刑，最高法院2月19日駁回上訴定讞。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，經桃園地檢署囑託執行，獲台灣高等檢察署通知並啟動防逃機制，由橋檢主任檢察官錢鴻明及檢察官黃雯麗指揮高雄市警察局仁武分局對吳男進行監控，19日拘提吳男到案，並立即發監執行。

檢方指出，吳男另在民國109年3月20日至4月30日共28個交易日，在某公司辦公室內，由他或下令公司人員使用電腦設備連結網路，向不知情的券商營業員下單，以他管領使用的證券帳戶，連續委託高價買賣該公司股票而相對成交，造成該公司股票價格上漲15.85％、股票交易量每日平均值較前1個月增加達907.14％，有影響該公司股票價格或市場秩序之虞。

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檢方表示，吳男涉違反證券交易法第155條第1項第4款、第5款之非法操縱有價證券罪嫌，112年8月24日遭檢方依法起訴，現由橋頭地方法院審理中。

檢方指出，已依最高檢察署指示，對審理中、若未准予羈押的重大犯罪被告，由檢察官聲請法院命實施科技設備監控，避免重大（經濟）犯罪被告在諭知交保停止羈押後，未同時施以科技設備監控，致發生脫逃情形。（編輯：吳素柔）1140520