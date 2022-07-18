邊界爭議 印度中國召開第16輪軍事談判

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印度與中國的外交部長會面一個多星期之後，兩國高階軍官在邊界地區就解除軍事對峙舉行第16輪的新一輪對話。圖為印度軍方2020年6月在與中國邊界設立軍事掩護。（安納杜魯新聞社提供）

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（中央社記者林行健新德里18日專電）印度與中國的外交部長會面一個多星期之後，兩國高階軍官在邊界地區就解除軍事對峙舉行第16輪的新一輪對話，但雙方並未對外公布談判進展。

印度時報（TOI）報導，最新一輪軍事對話於17日上午在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會晤點舉行，雙方以將軍級軍區指揮官為首，談判超過12小時。

報導引述消息人士稱，印度談判代表要求中國把部署在東拉達克（Eastern Ladakh）一帶兩個爭議點的士兵，撤回2020年雙方爆發衝突之前的駐紮位置，同時印度方也尋求恢復在德普桑平原（Depsang Plains）的無阻礙巡邏權。

此外，印度方要求中方勿派遣軍機進入爭議區的上空，以免緊張局勢升高；根據印度媒體報導，6月28日，一架中國軍機抵近東拉達克印軍駐紮點的上空，迫使印度空軍也派軍機升空應對。

印度與中國均未就這次談判發表發表官方聲明。但印度時報引述印度國防官員稱，印度方對於解除溫泉區（Hot Springs area）第15巡邏點的對峙，抱持樂觀態度，因為目前雙方部署在這裏的士兵只剩40到50人，加上中方增設帳蓬的問題亦不致太難解決。

2020年6月，印度與中國的士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，之後兩國即在邊界地區部署重兵對峙，雙邊關係跌至谷底，目前雙方據信在實際控制線（LAC）沿線，各自部署了5萬至6萬名士兵。

衝突發生迄今，兩國舉行15輪軍長級會談，成功解除數個衝突點的對峙。但印媒報導，會議從第13輪開始陷入僵局。

第15輪軍長級會談於3月11日舉行，何時舉行第16輪會談一直沒有消息。

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今年7月7日，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和中國外交部長王毅利用在印尼峇里島出席20國集團（G20）部長會議的機會，雙方會面討論邊界爭議，兩人同意儘快召開第16輪的高級軍事指揮官會議，處理邊界爭議。

雖然軍事會談在兩國外交會面之後順利召開，但印度觀察人士認為，軍事談判很難解決邊界衝突，因為這是政治層次的問題。（編輯：韋樞）1110718