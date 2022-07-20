Netflix第2季訂戶流失小於預期 盤後股價上揚

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）影音串流巨頭Netflix今天公布財報指出，在競爭激烈與觀眾緊縮支出的情況下，連續第2個季度訂戶流失，但流失數量小於預期，預測第3季將止跌回升。

Netflix 4月表示，第2季預期減少200萬訂戶，此言不僅震驚華爾街，也讓人擔心串流電視熱潮將戛然而止。但根據今天財報，Netflix第2季僅流失97萬名付費客戶，沒有預期嚴重，目前總訂戶數略低於2.21億。

財報公布後，Netflix股價在盤後交易上漲8%，顯示投資人對這家串流平台仍深具信心。

Netflix財報指出：「我們的挑戰和機會，就是加速營收和會員成長…更多地從數量龐大的閱聽人中獲利。」

多年來訂閱人數不斷成長之後，Netflix今年第1季全球訂戶數比2021年底少了20萬。

Netflix預測第3季新增訂戶將達100萬，華爾街分析師則認為會增加184萬。

分析師指出，即使沒有人們擔心的那麼糟糕，結果仍令人不安。

分析師貝尼斯（Ross Benes）說：「Netflix用戶流失在意料之中，但對於1家完全依賴顧客訂閱收入的公司而言，仍然相當難受。」

Netflix高層已明確表示，將在共享帳戶和密碼方面更加嚴格，因為共享帳密讓許多人無需付費即可觀看平台內容。

Netflix產品創新總監Chengyi Long昨天在部落格文章中寫道：「我們的會員非常喜歡Netflix的電影和電視節目，想分享出去，這樣很棒，但今天家庭之間廣泛的帳戶共享，削弱了我們投資和改善服務的長期能力。」

Netflix不惜砸大錢投資原創內容，例如「魷魚遊戲」，以及近來掀起熱潮的「怪奇物語」（Stranger Things）。最近推出的「怪奇物語」第4季上映短短4週就創造13億小時觀看時數，創下Netflix英語劇集收視紀錄。

全球數據零售諮詢（GlobalData Retail）分析師桑德斯（Neil Saunders）表示，Netflix製作熱門內容的能力毋庸置疑，但自上季以來已近100萬會員流失，顯示要把製作能力轉化為商業成功挑戰更為艱鉅。

桑德斯指出，Netflix面臨的挑戰包括習慣改變，因為在疫情高峰期待在家訂閱的人，會在恢復以前生活方式後重新評估是否繼續訂閱。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110720