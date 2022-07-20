公民遭中國逮捕 日本政府要求放人

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）一名50多歲的日本男性去年12月在上海遭中國當局拘留，並已確認於6月被捕。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天表示，已透過各種管道向中方強烈要求早日釋放這名男子，會持續敦促中方放人。

日本產經新聞報導，針對一名50多歲日本國籍男性遭中國當局逮捕一事，松野今天在例行記者會被問及這名男子的健康狀況時回應：「並未接獲中國當局聯絡顯示此人身體狀況出問題。」

松野表示，基於保護日本國民的觀點，會盡量給予這位男性提供支援，包括讓他與家人聯繫等。政府也將持續做出妥善應對。

報導說，日本外務省只知此男是違反中國的國內法，但並未透露詳細內容。對於這名日本男性遭逮捕經過，松野僅說：「不方便透露詳情。」

日本共同社報導，日本外務省的外務報導官（發言人）小野日子今天在例行記者會也言及一名日本男子在上海遭逮捕一事。

日本外務省官員指出，已向中方要求由上海的日本總領事館員與這名男子會面。

中國2014年施行反間諜法，2015年以後遭拘留的日本人至今共有16人。（編輯：陳惠珍）1110720