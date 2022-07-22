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跨境旅遊回溫 新加坡樟宜機場第4航廈9月重開

2022/7/22 18:25（7/22 18:51 更新）
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跨境旅遊加速復甦，因疫情而關閉2年多的新加坡樟宜機場第4航廈將於9月13日重開，圖為第4航廈離境大廳。（樟宜機場集團提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年7月22日
跨境旅遊加速復甦，因疫情而關閉2年多的新加坡樟宜機場第4航廈將於9月13日重開，圖為第4航廈離境大廳。（樟宜機場集團提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年7月22日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）跨境旅遊加速復甦，新加坡樟宜機場集團今天表示，因疫情而關閉2年多的第4航廈將於9月13日重開。這座航廈每年旅客容量達1600萬人次，重開後可因應機場旅客日益增加的需求。

先前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，旅客量驟減，樟宜機場第2航廈、第4航廈自2020年5月起陸續暫停營運。

樟宜機場集團今天發布新聞稿表示，第4航廈將於9月13日恢復營運，以提升機場旅客容量，確保這個航空樞紐能滿足日益增加的旅行需求，航空公司也能推出更多航班。

樟宜機場第4航廈每年旅客容量達1600萬人次。

新加坡疫情穩定、疫苗接種率超過9成之際，星國自今年4月擴大鬆綁邊境管制，允許完整接種旅客入境免隔離、免篩檢以來，樟宜機場旅客量逐步回流。

樟宜機場集團日前指出，機場6月第一週的旅客量已達到疫情前的48%。於此之際，機場第4航廈將於9月重開，供離境及抵境班機使用。

另外，第2航廈南側已於5月底恢復營運，供入境旅客使用，預計10月恢復離境班機營運。

樟宜機場集團網站數據顯示，今年1到5月的機場旅客量為696萬人次。疫情爆發前，樟宜機場2019年的旅客量達6830萬人次。（編輯：周永捷）1110722

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