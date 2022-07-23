現代汽車遭爆在美工廠雇用童工 最小年僅12歲

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（中央社阿拉巴馬州盧文22日綜合外電報導）根據警方、3名未成年員工家屬及8名現職與離職員工說法，韓國現代汽車子公司在美國阿拉巴馬州一間生產汽車零組件的工廠雇用童工。

這些人指出，未成年員工近來在由「阿拉巴馬SMART公司」（SMART Alabama LLC）經營的五金沖壓廠工作，部分員工甚至只有12歲。

SMART替現代汽車公司（Hyundai Motor Co）位於蒙哥馬利（Montgomery）的美國旗艦裝配廠，生產若干最受歡迎的汽車和休旅車零組件。現代汽車的企業文件中顯示，對SMART持有多數股權。

路透社今天首度公布調查結果，現代汽車隨後透過聲明表示，公司「不能容忍任何現代實體有任何非法聘雇行為。我們制定政策和程序，要求所有實體符合地方、各州和聯邦法律規範」。現代汽車並未回答路透社對於調查結果提出的細節問題。

SMART在另一份聲明中說，公司遵守聯邦、各州和地方法律，並「否認對於公司故意雇用不符就業資格者的任何指控」。

SMART說，公司是透過臨時工機構來填補職缺，並預期「這些機構在招聘、雇用和安置員工方面都有守法」。

SMART沒有回答關於這篇報導中所提及的工人，或他們和其他熟悉工廠人士所描述的工作場景等特定問題。

路透社是在今年2月，一名瓜地馬拉移民女童從位於阿拉巴馬州的家中短暫失蹤後，得知現代汽車旗下供應商雇用未成年員工。

根據知情人士說法，這名女孩本月將滿14歲，她與15歲哥哥和12歲弟弟今年稍早都在工廠工作，沒有上學。他們的父親齊伊（Pedro Tzi）接受路透社訪問時，證實了這些說法。

齊伊居住的恩特普萊斯市（Enterprise）警方也告訴路透社，這名女孩和她的手足曾在SMART工作。

根據對十多名離職和現職員工，以及勞工招聘人員的訪談內容，現代汽車旗下供應商過去數年招聘了一大群未成年人，齊伊的3個孩子也在其中。這3個孩子現在都已註冊了接下來新學期的課程。

受訪人表示，其中一些未成年人為了在工廠長時間輪班工作，已放棄學業。這座龐大的工廠有著記錄在案的健康及安全違規情事，包括截肢危險。

大多數和路透社談過的現職或離職員工都在匿名情況下受訪。路透社無法確認可能曾在這座SMART工廠工作過的確切童工人數、他們的工資或其他聘僱條款。

現代汽車在美國供應鏈使用童工一事曝光，可能會引發消費者、監管機關，和聲譽方面的負面觀感。現代汽車在網路張貼的「人權政策」中表示，公司一概禁止雇用童工，包括旗下供應商。

勞動專家告訴路透社，目前美國面臨缺工、供應鏈中斷，導致孩童進入對未成年人來說危險且非法工作場所的風險升高，特別是非法移民。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110723